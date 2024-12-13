رئيس وزراء فرنسا المكلف: علينا العمل لمواجهة المخاطر وحل الأزمات التي تواجه أوروبا

كتب أحمد عبد الرحمن

بثت قناة "القاهرة الإخبارية"، مراسم تسليم وتسلم رئاسة الحكومة بين رئيس الوزراء الفرنسي المكلف فرانسوا بايرو ورئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي المكلف، إنه يدرك صعوبة مهمة تولى رئاسة الحكومة ولطالما طرحت مشكلة العجز المالى والديون في محافل كثيرة، مضيفا: "علينا العمل لمواجهة المخاطر وحل الأزمات التي تواجه القارة الأوروبية".



وواصل: "بارنييه واجه تحديات عديدة خلال رئاسته للحكومة ونشيد بالتزامه في تلك الفترة"، مشيرا إلى أنه سيعمل على إزالة أي حاجز بين الحكومة والمواطنين الفرنسيين.

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي المكلف: "لا ينبغي أن نواجه مصيرا يحول دون تحقيق التقدم لفرنسا والشعب الفرنسى".