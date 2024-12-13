اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 03:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"دعم الشرعية فى اليمن" يبحث سبل الدعم للجيش لتثبيت الأمن فى المناطق المحررة

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 03:06 م
"دعم الشرعية فى اليمن" يبحث سبل الدعم للجيش لتثبيت الأمن فى المناطق المحررة اليمن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في الرياض، مع كل من عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، ووزير الدفاع اليمني محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان للجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، آخر التطورات، وسبل الدعم للجيش اليمني لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على المواطنين في تلك المناطق.


كما جرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.







مشاركة

اليمن

دعم الشرعية في اليمن

الجيش اليمنى




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة