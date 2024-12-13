"دعم الشرعية فى اليمن" يبحث سبل الدعم للجيش لتثبيت الأمن فى المناطق المحررة

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بحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في الرياض، مع كل من عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي، ووزير الدفاع اليمني محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان للجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، آخر التطورات، وسبل الدعم للجيش اليمني لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بما يعود بالنفع على المواطنين في تلك المناطق.



كما جرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.