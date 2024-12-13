خدمات تعليمية وتأهيلية ️مجانية بمركز تخاطب مركز شباب ميت شرف فى دكرنس

الدقهلية - سارة الباز

يواصل مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس فى محافظة الدقهلية، استقبال الحالات مجانا، وتستمر مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

جاء ذلك ضمن برنامج جسور الأمل الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، لدعم ذوي القدرات على مستوى محافظات الجمهورية.

يهدف مركز التخاطب بإدارة شباب دكرنس إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية من ️جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل مديرة مركز التخاطب أسماء شعبان، وأخصائيين متخصصين لمعرفة الحالة، وما تحتاجه من رعاية وخدمات إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم.



يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشبابوالرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام، مدير إدارة شباب دكرنس، وتحت إشراف الدكتورة نانسى سمير، منسق مكتب قادرون باختلاف، وحسام خليل، مسئول مكتب قادرون باختلاف بدكرنس.