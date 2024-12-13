حصته بشركته 2 دولار.. نيويورك تايمز تفجر مفاجأة عن مسعد بولس مستشار ترامب

كتبت نهال أبو السعود

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن السيرة الذاتية لـ مسعد بولس مستشار الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأول للشئون العربية والشرق الأوسط تم المبالغة فيها على نطاق واسع في وسائل الإعلام دون تصحيح واضح من فريق ترامب.

وفقا للتقرير، لا يبدو مسعد بولس، رجل الأعمال اللبناني الأمريكي ووالد زوجة ابنة ترامب تيفاني، مليارديرا كما تم وصفه سابقًا، بدلاً من ذلك، تم وصفه بشكل أكثر دقة بأنه "بائع شاحنات صغير" في نيجيريا.

بولس هو الرئيس التنفيذي لشركة SCOA Nigeria PLC، وهي شركة تبيع الشاحنات والآلات الثقيلة في نيجيريا، ويسيطر عليها والد زوجة بولس، وحققت الشركة أقل من 66 ألف دولار من الأرباح في العام الماضي وتقدر قيمتها بنحو 865 ألف دولار، وحصة بولس في الشركة تساوي أقل من 2 دولار وفقًا للسجلات التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز.

وزعم ترامب أن بولس محامي بارع وزعيم يحظى باحترام كبير في عالم الأعمال، ولديه خبرة واسعة على الساحة الدولية، ووصفت التقارير الإعلامية بولس بأنه حصل على شهادة في القانون من جامعة هيوستن وقالت الجامعة لصحيفة نيويورك تايمز إنها لا تملك أي سجل بذلك.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال بولس إن شركات والد زوجته، بما في ذلك SCOA، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دولار. وقال إنه لم يعلق على الفور على التقارير الإعلامية لأنه لم يدخل في أي تفاصيل مثل هذه حول القيمة.

بولس الذي يشغل منصب مستشار ترامب للشرق الاوسط ساعد حملة ترامب في الفوز بالناخبين العرب الأمريكيين خلال الانتخابات، ليس العضو الوحيد في الإدارة الجديدة الذي واجه أسئلة حول خلفيته، حيث انسحب المدعي العام الذي اختاره ترامب مات جيتز من الترشيح الشهر الماضي بسبب اتهامات جنسية.

واتهم مرشح الإدارة لمنصب وزير الدفاع، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز بيت هيجسيث، بالاغتصاب وإساءة استخدام الكحول، وهو ما ينفيه.