جنوب أفريقيا تدعو مجموعة العشرين لإعادة النظر في تكاليف ديون الدول الفقيرة

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قال وزير المالية في جنوب أفريقيا، إينوك جودونجوانا، إن بلاده "ترغب من مجموعة العشرين G20 إعادة تقييم النظام الذي أنشأته قبل أربع سنوات لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة؛ لأنه لا يأخذ في الاعتبار المدى الكامل لأعبائها".

وأضاف جودونجوانا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، في تصريح له الخميس، "نحن بحاجة إلى مراجعة أفضل للإطار المشترك، فهو غير كافٍ للتعامل مع النوع من التحديات التي نتعامل معها من حيث تكاليف خدمة الديون"، منتقدا كلا من المدينين والدائنين بشدة مخطط مجموعة العشرين باعتباره بطيئًا للغاية ومحفوفًا بالمخاطر السياسية، والتي استمرت بعض عمليات إعادة هيكلة الديون، مثل في زامبيا وغانا، لسنوات، كما أنها لا تعالج الدول المثقلة بتكاليف خدمة الديون المرتفعة.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير الشهر الماضي، إن أكثر من 40% من البلدان الأفريقية تخصص أموالاً لخدمة الديون أكثر من الصحة، وهو انعكاس صارخ لكيفية تقويض هذه الالتزامات المالية لأهداف التنمية في القارة.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت أنجولا من أنها قد لا تتمكن من دفع أجور العاملين في الدولة بسبب التكاليف.

وقالت الأمم المتحدة إن الدين الخارجي لأفريقيا ارتفع إلى أكثر من 650 مليار دولار، وبلغت تكاليف خدمة الدين ما يقرب من 90 مليار دولار في عام 2024.

وقال جودونجوانا، إن إحدى القضايا التي تحتاج مجموعة العشرين إلى العمل عليها هي: "كيف يمكن للبنوك التنموية المتعددة الجنسيات تقديم المزيد من التمويل الميسر حتى تتمكن الدول الفقيرة من تقليل اعتمادها على أسواق الديون الدولية؟".

وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قد أطلق رئاسة بلاده لمجموعة العشرين G20، بشكل رسمي يوم 3 ديسمبر الجاري، حيث أعلن أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين ستسعى إلى "تحقيق تقدم في عدد القضايا الشاملة من خلال إنشاء ثلاث فرق عمل مخصصة، معنية بـالنمو الاقتصادي الشامل والتصنيع والتشغيل، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والابتكار من أجل التنمية المستدامة.