تنفيذ 29 حالة إزالة فورية لتعدِّيات بالبناء المخالف فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بتنفيذ 29 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 2961 مترا، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد.

الحالة الأولى، عبارة عن فك شدة خشبية لدور ثالث علوي (بناء بدون ترخيص)، على مساحة 110 متر، بقرية الضبعية.

والحالة الثانية، عبارة عن إزالة فورية لسورين من الطوب الأبيض، على مساحة 200 متر، بقرية الحجاز.

الحالة الثالثة، عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية، بناء بدون ترخيص، على مساحة 120 متر.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية بفك شدة خشبية لصبة خرسانية، لبناء بدون ترخيص، لسقف الدور الخامس علوي بشارع المستشفى مع تقاطع الغابة بمنطقة حي السلام.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، بتنفيذ إزالة فورية لمنزل تحت الإنشاء، على مساحة 110 متر وبارتفاع 2متر، بمنطقة منشية النصر التابعة لقرية الأبطال.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، تنفيذ إزالة فورية لخمس عشرة حالة تعد.

الحالة الأولى، عبارة عن فك شدة خشبية لدور أرضي، على مساحة 60 متر تقريبًا، بقرية النصر.

الحالة الثانية ،عبارة عن فك شدة خشبية للدور الأول علوى، على مساحة 144 متر تقريبًا، بقرية النصر.

الحالة الثالثة، عبارة عن إزالة فورية في المهد لمبنى من الطوب الأبيض تحت الإنشاء، على مساحة 150 متر بقرية النصر.

الحالة الرابعة، عبارة عن إزالة فورية في المهد لمبنى من الطوب الأبيض، على مساحة 80 متر وتم رفع التشوينات، بقرية أبوطفيلة.



الحالة الخامسة، عبارة عن إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض البلوك، على مساحة 100 متر تقريبًا، بقربة الشهيد خيري.

الحالة السادسة، عبارة عن إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض البلوك، على مساحة 64 متر تقريبًا بقرية الشهيد خيري.

الحالة السابعة، عبارة عن إزالة فورية لبناء دور أرضي من الطوب الأبيض البلوك وغير معروش، على مساحة 140 متر، بقرية الشهيد خيري.



الحالة الثامنة، عبارة عن إزالة فورية لغرفة من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة 30 متر تقريبًا، وتمت الإزالة بحضور الجمعية الزراعية، بقرية الروضة.

الحالة التاسعة، عبارة عن إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، وتمت الإزالة بحضور الجمعية الزراعية، بقرية الروضة.

الحالة العاشرة، عبارة عن فك شدة خشبية في المهد لسقف دور أرضي، على مساحة 100 متر تقريبًا، بعزبة السلام بقرية أبوخليفة.

الحالة الحادية عشر، فكانت عبارة إيقاف حالة تعد في المهد، لمبنى من الطوب الأبيض، على مساحة 100 متر، بقرية البياضية.

الحاله الثانية عشر، عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية للدور الأرضي، على مساحة 18 متر، بمنطقة طريق الخدمات كيلو 14 بقرية النصر.

الحالة الثالثة عشر، عبارة عن فك شدة خشبية، بالدور الخامس علوي، على مساحة 340 متر، بالشريحة أ منطقة غرب المعاهدة بالمدينة.

الحالة الرابعة عشر، عبارة عن إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء، ( بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة 60 متر تقريبًا، بمنطقة نمرة 2 الطريق السريع.

الحالة الخامسة عشر، عبارة عن إزالة فورية لمبني من الطوب الأبيض، على مساحة 220 متر بقرية البياضية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد، عبارة عن وقف حالة (بناء مخالف) على أرض زراعية، لشدة خشبية لأعمدة منزل، على مساحة 120 متر، بقرية السبع آبار الغربية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ إزالة فورية لسبع حالات تعد.

حيث قامت الوحدة المحلية لقرية أم عزام، بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد.

فكانت الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية لإقامة سقف خرسانى بدون ترخيص على مساحة 100متر ببر أيمن ترعة الإسماعيلية.

والحالة الثانية، عبارة عن إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة 90 متر بعزبة أبو منيع.

الحالة الثالثة، عبارة عن تنفيذ إزالة فورية في المهد لإقامة مبنى من الطوب الأبيض بدون ترخيص، على مساحة 70 متر، بعزبة رابعة الجبل.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد.



فكانت الحالة الأولى، عبارة عن حوائط من الطين، على مساحة 80متر، بعزبة عمرو بن العاص، وتمت الإزالة بالتعاون مع الجمعية التعاونية.

الحالة الثانية، عبارة عن رفع تشوينات طوب أبيض فى المهد، (بناء مخالف) على أرض زراعية، بعزبة الخرافين.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لقرية الشروق، بتنفيذ إزالة فورية عبارة عن ردم حفر للشروع فى صبة خرسانية، على مساحة 120 متر بعزبة أم مشاق ولاية الأوقاف.

وتابعت الوحدة المحلية لقرية السلام بتنفيذ إزالة فورية عبارة عن فك شدة خشبية لصبة أعمدة خرسانية بدون ترخيص، على مساحة 110 متر، بعزبة الخفيج.

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بتنفيذ إزالة فورية لبناء من الطوب الأبيض الغير مأهول بالسكان، على مساحة 125 متر، بقرية أبوعاشور، وتمت الإزالة بحضور رئيس القرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

