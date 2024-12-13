تدريب مشترك للرعاية الصحية بأسوان مع أطباء بلا حدود.. صور

أسوان-صلاح المسن

عقدت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود، فعاليات برنامج تدريبي تحت عنوان " بناء قدرات الكوادر الطبية في مجال الصحة النفسية"، والذي استهدف الأطباء والتمريض لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في المحافظة.

انعقد التدريب على مرحلتين، حيث شمل الأطباء في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2024، بينما خُصصت الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024 للتمريض، وذلك بمستشفى المسلة التخصصي بأسوان .

واستهدف التدريب تزويد الكوادر الطبية بالمهارات اللازمة للكشف المبكر عن الحالات الحرجة، وتطوير آليات الإحالة الفعالة لضمان تقديم الرعاية المناسبة في الوقت،المناسب. كما تناول التدريب أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، إضافة إلى تعزيز مهارات الاتصال الفعالة لتحقيق رعاية صحية تتمحور حول المريض واحتياجاته.

في نفس السياق، وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى كفاءة، أجرى الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، جولة تفقدية خلال الفترة المسائية على وحدة طب أسرة الصداقة الجديدة التابعة للهيئة بالمحافظة.

وتابع الدكتور أشرف حماد، أراء المنتفعين حول الخدمات المقدمة، كما تفقد غرفة الطوارئ والصيدلية ، وذلك للتحقق من سير العمل بشكل فعال وضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل متكامل للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على متابعة سير العمل بشكل دوري في المنشآت الطبية، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب المنتفعين وتلبية احتياجاتهم، بهدف تحقيق رؤية الهيئة في توفير منظومة صحية متكاملة ومستدامة تخدم جميع المواطنين بمحافظة أسوان.



فعاليات البرنامج التدريبي



التدريب تزويد الكوادر الطبية بالمهارات اللازمة



بناء قدرات الكوادر الطبية في مجال الصحة النفسية