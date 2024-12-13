تحقيقات نيجيرية موسعة فى انهيار أكثر من 100 شركة طيران خلال 40 عاما

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أعلنت الحكومة النيجيرية إنها ستحقق فى معدل الانهيار المرتفع فى صناعة الطيران، حيث أغلقت نحو 100 شركة طيران أبوابها خلال 40 عاما.



وأعرب نائب الرئيس النيجيرى كاشيم شيتيما عن أسفه لتدهور قطاع الطيران فى البلاد.



وتم الكشف عن هذا خلال مؤتمر وزارة الطيران وتنمية الفضاء حول تنفيذ اتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات، الذى عقد فى أبوجا.



وأعرب وزير الطيران وتنمية الفضاء، فستوس كيامو، ممثلاً لنائب الرئيس كاشيم شيتيما، عن قلقه بشأن الموقف.. وأكد التزام الحكومة بمنع حدوث مثل هذه الحوادث فى المستقبل، وفقًا لصحيفة "ذا بانش".



ويكشف هذا التقرير المتعمق، الذى أعدته صحيفة "ذا انش" وثيقة صادرة عن هيئة المطارات الفيدرالية فى نيجيريا اعتبارًا من عام 2017، أشارت إلى أن حوالى 160 شركة طيران ومشغل طائرات خاصة أصبحت خارج الخدمة منذ تحرير قطاع الطيران فى أواخر الثمانينيات.



وفى مقابلة مع الصحيفة، أكد أحمد كورو، المدير الإدارى السابق لشركة إدارة الأصول النيجيرية، أن تحديات قطاع الطيران هيكلية فى المقام الأول.وأشار إلى عوامل مثل البنية التحتية غير الكافية للطيران، ورسوم الطيران الباهظة، وارتفاع تكلفة وقود الطيران.



وسلط كورو الضوء على قضية ضعف حوكمة الشركات، والتى ساهمت فى سقوط العديد من الشركات فى الصناعة.