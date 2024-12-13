بلينكن: ملتزمون بدعم استقرار العراق ودعم تشكيل حكومة سورية تضم أطياف الشعب

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أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى فى العاصمة العراقية بغداد، التزام الولايات المتحدة بدعم أمن واستقرار وسيادة العراق، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها منع عودة تنظيم داعش الذى يهدد استقرار المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن بلينكن جدد خلال لقائه السودانى دعم بلاده لعملية سياسية يقودها السوريون، بهدف تشكيل حكومة مدنية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري.



وشدد بلينكن على ضرورة احترام حقوق الإنسان فى سوريا، بما يشمل حقوق النساء والأقليات الدينية، مع التأكيد على حماية المواقع الدينية والمقدسة فى البلاد.

وتناول الاجتماع أيضًا أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ومنع استخدام الأراضى السورية كقاعدة للإرهاب أو تهديد لجيرانها.



وكان بلينكن قد شدد فى مستهل زيارته على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، مؤكدًا التزام واشنطن بدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار فى العراق والمنطقة.