اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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باكستان: عودة 318 مواطنا تقطعت بهم السبل فى سوريا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 11:20 ص
باكستان: عودة 318 مواطنا تقطعت بهم السبل فى سوريا الوضع فى سوريا
أ ش أ

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عاد 318 مواطنا باكستانيا تقطعت بهم السبل في سوريا بسبب تطورات الوضع هناك، إلى بلادهم على متن طائرة خاصة مستأجرة قادمين من لبنان.


وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الجمعة أنه كان في استقبال المواطنين لدى وصولهم باكستان، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة "أحسن إقبال" بجانب ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة شئون الباكستانيين المغتربين والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.


من جانبه، أعرب إقبال عن شكره لرئيس وزراء لبنان "نجيب ميقاتي" على تسهيله إجراءات عودة المواطنين الباكستانيين بشكل آمن إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث خصصت حافلات لنقلهم إلى منازلهم.







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