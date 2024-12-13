باكستان: الإرهاب حصد أرواح 924 شخصا خلال العشرة أشهر الأولى من 2024

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أفادت وزارة الداخلية الباكستانية بأن الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد على مدار العشرة أشهر الأولى من العام الجاري؛ حصدت أرواح 924 شخصا على الأقل، بينهم 351 مدنيا.



وأوضحت الوزارة - في تقرير تم عرضه على البرلمان ونقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الجمعة - أن الفترة سالفة الذكر شهدت وقوع 1566 واقعة إرهابية، بينما أسفرت العمليات الأمنية المناهضة للإرهاب عن مقتل 341 إرهابيا.



وكشف التقرير أن الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي تسببت أيضا في إصابة 2121 شخصا على الأقل بينهم 768 مدنيا.



وقد سجل إقليم خيبر بختونخوا زيادة ملحوظة في عدد الهجمات الإرهابية خلال الفترة سالفة الذكر، حيث شهد وقوع 948 هجمة إرهابية أسفرت عن مقتل 583 شخصا وإصابة 1375 أخرين.



وفي اقليم بلوشستان، تم تسجيل وقوع 582 هجوما، ما أسفر عن مقتل 307 أشخاص وإصابة 644 أخرين .. بينما في إقليم السند وقع 24 هجوما إرهابيا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 38 أخرين.



وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021 .. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".