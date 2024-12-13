الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها في رفع 7951 طن مخلفات خلال أسبوع

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7951 طن خلال الفترة من 6 حتى 12 ديسمبر الجاري.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم رفع مخلفات وقمامة على مدار الأسبوع الماضي بلغت 2150 طن.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي 1040 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

بينما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 1140 طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع 923 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 553 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 855 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 840 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع 450 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي، من المركز وتوابعه.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بتركيب 37 كشاف وصيانة 65 كشاف صوديوم، وتركيب 14 كشاف ليد بقرية نفيشة وعين غصين.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان، بتركيب 20 كشاف، وصيانة 25 كشاف، بالإضافة صيانة 2 لوحة إنارة بحديقة الأندلس، وتم رفع كفاءة الإنارة بشارع (الصفا، أبو بكر، خالد بن الوليد، الشروق) بمناطق حي السلام - الشهداء.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بصيانة 9 مناطق هي (خلف التأمين الصحي، معهد فتيات الشيخ زايد، شارع مدرسة الإمام علي وأمام الإذاعة والتلفزيون، محيط مدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة، شارع النخيل، أمام مدرسة التكنولوجيا، شارع وادي حلفا، شارع شبين، وشارع المدارس).

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 129 كشاف إنارة عامة وتركيب 15 كشاف إنارة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، المقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، بالإضافة لزرع 15 عمود ضمن خطة شبكة الكهرباء للإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة وتغيير الأسلاك المكشوفة بسلك معزول.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، تم صيانة 127 كشاف إنارة وتركيب 44 لمبة ليد، بعموم القرى واستكمال حملات المتابعة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة؛ حفاظًا على حياة المواطنين.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء الإنارة العامة بالمدينة والقرى التابعة لها.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع كفاءة وصيانة 67 كشاف إنارة وتركيب 18 لمبة موفرة ومجموعة صوديوم بالمدينة والقرى.

