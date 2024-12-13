اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية تطلق جسرا جويا لإيصال مساعدات إنسانية لسوريا

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 03:11 م
المفوضية الأوروبية تطلق جسرا جويا لإيصال مساعدات إنسانية لسوريا المفوضية الأوروبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إطلاق جسر جوي لإيصال مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المفوضية - في بيان أوردته قناة (فرنسا 24) الإخبارية - أنه بشكل مبدئي سيتم إيصال 50 طنا من الإمدادات الطبية من مخازن الاتحاد الأوروبي من مدينة "دبي" إلى مدينة "أضنة" التركية ليتم توزيعها في سوريا خلال الأيام المقبلة.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتم إيصال 46 طنا إضافيا من الإمدادات الإغاثية من مخزون الاتحاد الأوروبي في الدنمارك إلى "أضنة"، لكي توزع في سوريا من خلال منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.







مشاركة

الاتحاد الأوروبى

سوريا لحظة بلحظة

بشار الأسد سوريا

سوريا بشار الأسد

بشار الاسد سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد

محمد راتب النابلسي

اين ذهب بشار الاسد

فاروق الشرع

هل سوريا تحررت

اسماء الاسد

احداث سوريا الان

رئيس سوريا

العلويين

اخر اخبار سوريا الان

اين بشار الاسد

المعارضة السورية دمشق

بشار اسد

سقوط نظام الاسد

مغادرة بشار الاسد

بشار الاسد يغادر سوريا

هل تحررت سوريا

ماذا حدث فى سوريا

ماذا حدث لبشار الاسد

هروب بشار

مصير بشار الاسد

كيف تحررت سوريا

دمشق الان

هئية تحرير الشام

أبو محمد الجولاني

أحمد الشرع




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة