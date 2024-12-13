المفوضية الأوروبية تطلق جسرا جويا لإيصال مساعدات إنسانية لسوريا

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إطلاق جسر جوي لإيصال مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المفوضية - في بيان أوردته قناة (فرنسا 24) الإخبارية - أنه بشكل مبدئي سيتم إيصال 50 طنا من الإمدادات الطبية من مخازن الاتحاد الأوروبي من مدينة "دبي" إلى مدينة "أضنة" التركية ليتم توزيعها في سوريا خلال الأيام المقبلة.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتم إيصال 46 طنا إضافيا من الإمدادات الإغاثية من مخزون الاتحاد الأوروبي في الدنمارك إلى "أضنة"، لكي توزع في سوريا من خلال منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.