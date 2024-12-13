المرأة وتحديات المجتمع ضمن سلسلة محاضرات تثقيفية لقصور الثقافة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية دورى ثقافى أدارته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية، ونفذ المركز الحضرى ورشة فنون تشكيلية نفذها أحمد عوض الله، وكذلك نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة أشغال يدوية عمل خاتم من خرز اللولى نفذتها أشرقت أيمن، ونفذت أنوار أيمن ورشة أشغال يدوية عمل حلق من الصدف مستخدمة خرز صدف وحلقات وعلاقة حلق.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة عن " المرأة وتحديات المجتمع" ألقاها على حسان خضرى مسئول بالفرع، موضحًا أنه شهدت قضايا المرأة اهتماما منقطع النظير وآفاقا جديدة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، بعد أن كانت تعانى إهمالا كبيرا لعقود طويلة مضت، فقد جاء إدراك القيادة السياسية لدور المرأة وإسهامها فى عملية التنمية داعما قويا لمواجهة التحديات التى تمنع المرأة من ممارسة دورها كعضو كامل الوطنية يمثل نصف المجتمع ويؤثر بشكل فاعل على النصف الآخر، لقد حرصت القيادة السياسية على دعم المرأة المصرية ومساندتها ومنحها كافة الحقوق التى تُمنح للرجل ومواجهة كافة أوجه التمييز التى تتعرض لها فى المجتمع فى ظل تحديات ليست باليسيرة، وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع وضع إطار تشريعى يحقق هذا التمكين وآخر تنفيذى يمكنه تحويل نصوص القانون والدستور إلى إجراءات تنفيذية تعزز مشاركة المرأة بشكل فعال فى المجتمع وفى كل أجهزة الدولة، وبجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبى وقدم قصائد شعرية متنوعة.