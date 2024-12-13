الكرملين: ندعم جهود رئيس الوزراء المجري الخاصة بتسوية الأزمة حول أوكرانيا

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم /الجمعة/ استمرار موسكو في دعمها لجهود رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.



وقال بيسكوف - ردا على تصريحات أوربان التي تفيد بأن إمكانية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ما زالت قائمة - "عرضنا مقترحاتنا في هذا الشأن.

وتم تسليمها إلى السفارة المجرية في روسيا. وقد سمعتم رد ممثلي النظام الأوكراني في كييف على المبادرة المجرية كما سمعتم أيضًا البيان الذي أدلينا به أمس بشأن دعمنا لجهود رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء / تاس / الروسية.



وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في 11 ديسمبر الجاري - محادثات هاتفية مع أوربان بشأن تنفيذ عملية واسعة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وإعلان هدنة بين الجانبين خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس"، لكن كييف رفضت المبادرة المجرية.