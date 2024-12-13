الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وأهدافها ستتحقق

كتب محمد شعلان

أكد الكرملين أن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول خطورة استهداف الأراضي الروسية بصواريخ أتاكمز يتطابق مع موقف موسكو، ومن السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان ترامب سيلغي قرار بايدن بالسماح بضرب العمق الروسي بصواريخ أتاكمز.

وقال الكرملين إن التكهنات بأن التسوية بشأن أوكرانيا ستكون أسهل مع ترامب سابقة لأوانها وروسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام يلبي شروطها والعملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة وأهدافها ستتحقق، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.