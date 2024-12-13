الصين والولايات المتحدة تمددان اتفاقية التعاون العلمى والتكنولوجى 5 سنوات أخرى

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وقعت الصين والولايات المتحدة على بروتوكول لتعديل وتمديد اتفاقية التعاون العلمى والتكنولوجى بين البلدين.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اتفق البلدان على تمديد الاتفاقية لخمس سنوات إضافية، اعتبارا من 27 أغسطس 2024، حسبما أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.



الجدير بالذكر أنه فى يوم 31 يناير 1979، وقع الزعيم الصينى آنذاك، دنج شياو بينج، والرئيس الأمريكى الـ39 جيمى كارتر، هذه الاتفاقية خلال زيارة دنج إلى الولايات المتحدة، وكانت من أوليات الاتفاقيات التى يتم توقيعها بين حكومتى الدولتين عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



ومنذ ذلك الوقت، يتم تجديدها تقريبا كل 5 سنوات، ما يمهد الطريق أمام التبادلات العلمية والتكنولوجية بين الدولتين. وتم تمديد الاتفاقية لمدة 6 أشهر فى شهر أغسطس من العام الماضى، وتم تمديدها مجددا فى شهر فبراير من العام الجاري.