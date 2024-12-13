"الصندوق الكويتى للتنمية" يمول تطوير منصة المنتجات الصناعية والتعدينية العربية

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وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، الخميس يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 315 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية.

وقع اتفاقية المنحة المهندس عادل صقر الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، و وليد شملان البحر المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويهدف المشروع إلى تطوير منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية التعدينية العربية، التي أنشأتها المنظمة والتي توفر قاعدة بيانات رقمية للربط بين المؤسسات العربية المعنية بتقديم طلباتها وإحتياجاتها للمواد الخام والسلع والمنتجات، وبين المصانع والشركات والمنشآت الصناعية والتعدينية العربية التي لديها قدرات إنتاجية لتلبية هذه الإحتياجات.

ويساهم المشروع في دعم التكامل الصناعي العربي، عن طريق تشجيع التجارة البينية العربية للسلع والمنتجات الصناعية والتعدينية، مما يدعم فرص العرض والطلب للمنتجات الصناعية والتعدينية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على الوصول إلى الأسواق وتبادل السلع والخدمات وفتح قنوات التواصل بين الهياكل الإنتاجية الصناعية والتعدينية العربية بمختلف قطاعاتها وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد العربية، مما سيساهم في التنمية الاقتصادية للدول العربية الأعضاء في المنظمة.