البحرية الإيطالية تستعين بسفينة جديدة تستقبل مروحيات السلاح وتنفذ مهام متعددة

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أدخلت القوات البحرية الإيطالية، في خدمتها، سفينة جديدة قادرة على استقبال مروحيات السلاح على سطحها والقيام بمهام إنسانية وإغاثية وقتالية متعددة، وتحمل اسم "ترايستي" (إل 9890)، وأقامت على متنها احتفالاً بهذه المناسبة في ميناء ليفورنو.



وقالت دورية "جينز" العسكرية الدولية إن السفينة "ترايستي" أُنشئت بموجب عقد قيمته 1.1 مليار يورو (بما يعادل 1.3 مليار دولار أمريكي)، تم منحه في يوليو 2015 لكونسرتيوم صناعي قادته شركة "فينكانتيري" كمتعاقد رئيسي، وضم شركة "ليوناردو"، كمتعاقد ثانوي، ليتولى تجهيز السفينة بالمنظومات القتالية.



والسفينة مجهزة بقدرات ذات استخدام مزدوج تمكنها من تنفيذ نطاق واسع من المهام التي تشمل المساعدة في العمليات الإنسانية والإغاثة في الكوارث، علاوة على القيام بمهامها العسكرية التقليدية.



واكتمل بناء السفينة "ترايستي" في 2017، ودُشنت في مايو 2019، وبدأت تجاربها البحرية العملية في أغسطس 2021. وقد شُيد هيكل السفينة في حوض "كاسيلماري دي ستابيا" لتصنيع السفن التابع لشركة "فينكانتيري" بالقرب من نابولي، قبيل نقلها إلى حوض شركة "موجيانو" لبناء السفن بالقرب من سبيزيا، حيث تم تركيب سطحها وتجهيزها بالأنظمة القتالية المعدة لها، إضافة إلى إجراء اختبارات عليها وتجربتها بحرياً لكي تنال صلاحية الإبحار.



وتصل قوة الإزاحة الإجمالية للسفينة الجديدة حوالي 38 ألف طن، ويبلغ طولها 245 متراً، وعرضها 55.5 متر، ويمكن للسفينة استيعاب نحو 1064 من عناصر السلاح، من بينهم طاقم عدده 360 فرداً.



وتنطوي قود دفع السفينة الإجمالية على قدرات مجمعة من محركات ديزل وكهرباء وغاز- تتضمن توربينين يعملان بالغاز الطبيعي من طراز "36 إم دبليو رولزرويس إم تي 30"، إضافة إلى محركين يعملان بالديزل من طراز "12 إم دبليو إم إيه إن 20 في 32/44 آر"، إلى جانب محركين كهربائيين بطاقة 2.25 ميجاوات ثنائي التحويل- بما تمكنها من تحقيق سرعة قصوى 25 عقدة، وقدرة على قطع 7 آلاف ميل بحري بسرعة 16 عقدة.