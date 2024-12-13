اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة: نجاح إعادة 1000 حيوان مهدد بالانقراض إلى مدغشقر

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 07:03 م
الأمم المتحدة: نجاح إعادة 1000 حيوان مهدد بالانقراض إلى مدغشقر الأمم المتحدة
أ ش أ

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ذكرت الأمم المتحدة أنها نجحت فى إعادة ما يقرب من 1000 من الحيوانات الضعيفة والمهددة بالانقراض إلى مدغشقر ما يعد واحدة من أكبر عمليات الإعادة إلى الوطن فى العالم، فى إطار مكافحة التجارة غير المشروعة فى الحياة البرية.

وقال بيان للأمم المتحدة إنه تمت إعادة ما يقرب من 1000 من الليمور "القردة البدائية" والسلاحف الضعيفة والمهددة بالانقراض من تايلاند إلى موطنها مدغشقر، وهذه العملية المعقدة تعد واحدة من أكبر عمليات الضبط وعمليات الإعادة إلى الوطن التى تتم على مستوى العالم.


وفى وقت سابق من هذا العام، تم ضبط ما يقرب من 1000 سلحفاة وليمور كجزء من عملية دولية لإنفاذ القانون أثناء تهريبها عبر تايلاند لبيعها على الأرجح فى التجارة الدولية غير القانونية للحيوانات الأليفة.


وقد نظمت السلطات التايلاندية هذه العملية بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأسماك والحياة البرية فى الولايات المتحدة، ولجنة العدالة للحياة البرية، مما أدى إلى ضبط متهمين بالتهريب فى كل من تايلاند ومدغشقر.







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الأمم المتحدة

حيوانات برية

مدغشقر




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