اليوم السابع
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الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 01:00 م
الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة الجيش الأردنى
أ ش أ

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سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية قافلة مساعدات إنسانية جديدة لدعم قطاع غزة.


وتضم القافلة 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى مواد إغاثية أخرى تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر المتضررة والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي في بيان اليوم الجمعة، "إن هذه القافلة استمرارا للجسر الإغاثي من خلال الممر الأردني إلى غزة، ونؤكد أن الأردن سيبقى دائماً السند الذي لن يتوانى عن تقديم العون والدعم لهم"، مشيرا إلى أن الأردن لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لدعم فلسطين، حتى تنتهي المحنة وتعود الحياة إلى طبيعتها.


وتم تجهيز القافلة بالتعاون بين العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة. كما جرى التنسيق مع السلطات المحلية والدولية لضمان تسهيل مرور المساعدات عبر المعابر الحدودية بشكل سريع وآمن.







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