إمبراطور اليابان وزوجته يزوران المناطق المتضررة جراء الأمطار الغزيرة الثلاثاء المقبل

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يعتزم إمبراطور اليابان ناروهيتو وقرينته الإمبراطورة ماساكو، القيام بزيارة تفقدية للمناطق المتضررة جراء الأمطار الغزيرة في مدينة "واجيما" بمحافظة "إيشكياوا" بوسط البلاد.



وقالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إن حاكم محافظة "إيشيكاوا" هاسي هيروشي سيطلع الإمبراطور والإمبراطورة خلال زيارتهما يوم الثلاثاء المقبل إلى المدينة، التي لا تزال تعاني من آثار زلزال مدمر وقع أول أيام هذا العام، على حجم الضرر الناجم عن الأمطار الغزيرة التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي.



وأضافت الوكالة أن الإمبراطور وقرينته سيتفقدان أحد المواقع التي ضربتها الفيضانات بمدينة "واجيما" وسيزوران السكان المتضررين الذين يقيمون في ملاجئ مؤقتة.



ومن المقرر أيضا أن يستمع الإمبراطور الياباني وزوجته لإحاطة حول مدى الأضرار التي لحقت بمدينة "سوزو" وبلدة "نوتو" من رئيسي بلدية المنطقتين.



وكان الإمبراطور والإمبراطورة قد قاما في شهري مارس وأبريل الماضيين بزيارتين تفقديتين للمناطق التي شهدت زلزالا مدمرا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر في أول يناير الماضي؛ والذي تسبب في مقتل أكثر من 350 شخصا وخلف أضرارا واسعة النطاق بالطرق والبنية التحتية.