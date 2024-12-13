أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 فى أسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

تشهد أسواق دمياط رواجًا في شراء الخضراوات والفاكهة، وتتفاوت أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق دمياط اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر حسب النوع والطلب.

" اليوم السابع" يرصد أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق دمياط اليوم الجمعة كالتالي:

الخضراوات:

الطماطم من 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

البطاطس حوالي 10 :15 جنيهًا للكيلو.

البصل الأبيض والأصفر 20 جنيهًا للكيلو.

الكوسة من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الجزر 10 :15 جنيهًا للكيلو

القرنبيط 15 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان 19جنيهات

الخيار 25 جنيها

الفلفل 25 جنيها

الليمون 30 :40 جنيها

الفواكه:

البرتقال من 15 إلى 20 جنيهات للكيلو.

العنب الأحمر من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

الجوافة من 16 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الكانتلوب من 20 جنيهًا للكيلو.

الموز 20 جنيها

اليوسفي 15 :25جنيها