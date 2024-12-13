أخبار مصر.. الطقس غدا السبت 14-12-2024 شبورة ورياح وأمطار واضطراب بالملاحة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا السبت 14-12-2024، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

بعد زيارة الرئيس السيسى إلى دبلن.. مصر تستعيد قطعا أثرية من أيرلندا

في خطوة جديدة تعكس جهود مصر الحثيثة لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي، أعلنت وزارة الخارجية عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية المصرية أمس الخميس، من أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن فى 11ديسمبر 2024.

وزارة الأوقاف تفتتح 30 مسجدًا جديدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 30 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 11 من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 13 من ديسمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 14 مسجدًا منها إحلالا وتجديدًا، و 16 مسجدًا صيانة وتطويرا.

كامل الوزير يوقع خطة عمل لمشروع الخط السادس للمترو مع السفير الفرنسي

وقع كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسى بالقاهرة خطة عمل بشأن الخطوات القادمة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. الإسكان: تقدم أعمال تنفيذ أكثر من 5 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل بـ6 أكتوبر تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة 6 أكتوبر، والتي تضم 219 عمارة سكنية بواقع 5256 وحدة سكنية مختلفة المساحات بمحوري الإسكان المتوسط والمميز ضمن المبادرة. وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد واستمراره يومين فى مدينة نصر أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة “سوق اليوم الواحد” وتفعيله لمدة يومين كتجربة في منطقة مدينة نصر ليستمر العمل به يومي الجمعة والسبت، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات التي حققتها الأسواق المستمرة في مناطق حلوان، الأميرية، المرج، وإمبابة، العمرانية، حيث تستمر فى تقديم خدماتها للمواطنين فى نفس مواقعها يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وفى إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين. وزير الرى: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمناقشة موقف إيراد نهر النيل، وتقدير كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، ومتابعة الموقف المائى خلال موسم الزراعات الشتوية، ومجهودات الوزارة في مجال توزيع المياه بمختلف المحافظات لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين. فتح باب التقدم لمنح دراسية فى الذكاء الاصطناعى ضمن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ الإدارة المركزية للبعثات، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية_ مهمات علمية لأبحاث ما بعد الدكتوراة بدولة اليابان، ومدتها 5 أشهر، وذلك للمشاركة في مشروعات بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي.