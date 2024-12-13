اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: خطط للتوسع فى أسواق اليوم الواحد

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 12:06 ص
أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: خطط للتوسع فى أسواق اليوم الواحد وزيرة التنمية المحلية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الأوقاف تصدر مطوية عن نعمة الماء وأهميته فى حياة الإنسان

التنمية المحلية: خطط للتوسع فى أسواق اليوم الواحد وزيادة أيامها

وزيرة التضامن تشهد احتفالية حزب مستقبل وطن بتجهيز 1000 عروسة من فتيات الجيزة

وزير الأوقاف ينعى متسابقة البحيرة بمسابقة القرآن الكريم ويصرف لأسرتها 25 ألف جنيه

الصحة: مصر ملتزمة بدعم الأشقاء بفلسطين وسوريا والعراق واليمن والسودان والصومال صحيا

وزيرة التضامن تتفقد جناح "ديارنا" المشارك فى معرض "تراثنا 2024" للحرف التراثية

وزير الأوقاف يلتقى مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ لمتابعة الانضباط الإدارى والدعوى

وزارة العمل: إشادة دولية بالانضمام للتحالف العالمى للعدالة الاجتماعية

الصحة: توجيه بتفعيل الفترة المسائية بالعيادات الخارجية بمستشفى الحسينية المركزى

وزيرة التضامن تستعرض جهود صندوق نظام الأسرة المصرية

وزيرة التنمية المحلية تتفقد منصة "أيادى مصر" فى معرض "تراثنا 2024"

وزير الصحة يشدد على دور الأطباء وأهمية المسئولية الجماعية لمواجهة ختان الإناث







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وزاره الاوقاف

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