7 معلومات عن محطة الصرف الصحى الجديدة فى قرية دفنو بالفيوم.. اعرفها

الفيوم رباب الجالي

تعتبر محطة الصرف الصحي بقرية دفنو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، من المشروعات الكبيرة فى قطاع الصرف الصحى التى تم افتتاحها مؤخرا.

وهذه بعض المعلومات عن المشروع كالتالى:

تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 33000 متر مربع

مشروع إحلال وتجديد محطة دفنو تم بتكلفة 36 مليون جنيه

كانت طاقة المحطة التصميمية قبل أعمال الإحلال والتجديد 13 ألف و392 متر مكعب فى اليوم، وبعد رفع الكفاءة أصبحت 19 ألفا و440 مترا مكعبا،

وتبلغ الطاقة الفعلية للمحطة 32 ألفا و832 مترا مكعبا فى اليوم

المحطة تستقبل مياه الصرف الصحى الواردة من روافع قرى "العتامنة، والصوافنة، وقلهانة"، بالإضافة إلى مياه الصرف الصحى الواردة من شبكات انحدار كل من إطسا ودفنو، بإجمالى أطوال شبكات تزيد عن 30 كم طولى، وهو ما يخدم عدد 150 ألف نسمة من القرى والمناطق المستهدفة.

أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بمحطة رفع صرف دفنو شملت: عنبر التشغيل، ولوحة الكهرباء، والمبنى الإدارى والسكنى، والورشة الرئيسية، والمخزن، والمولد قدرة 500 ك.ف. أ، و3 غرف محولات قدرة 400 ك.ف.أ، ومنظومة الحماية المدنية والحريق، وأعمال خط الطرد من نوع GRB، بقطر 700 مم، وطول ٣كم، بتكلفة 36 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

أعمال التأهيل والإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التى تمت بالمحطة، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة، ودعم المشروعات التنموية فى كافة القطاعات ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.