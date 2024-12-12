7 أطعمة عليك تجنبها لو مصاب بنزلة البرد

كتبت فاطمة ياسر

عند الإصابة بنزلات البرد يضعف الجهاز المناعي ، ومن المهم تناول الأطعمة التي لا تسبب تهيج الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن يتأثر بشدة بالعدوى الفيروسية، وأيضا يجب تجنب تناول بعض الأطعمة التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع thehealthsite.

أكد التقرير، أنه خلال تقلبات الطقس تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، بسبب تغير الفصول التى تجعل الشخص أكثر عرضة لهذه النزلات، ومن الضروري ارتداء الملابس المناسبة وتناول وجبات متوازنة ومغذية التى تعزز المناعة، فمن الضروري أيضًا الابتعاد عن بعض الأطعمة عندما تعاني من نزلات البرد، من أجل الشفاء بشكل أسرع.

وقدم التقرير أبرز الأطعمة الممنوعة عند الإصابة بنزلات البرد، ومنها:



-منتجات الألبان

ابتعد عن الحليب والجبن والآيس كريم، لأنها قد تزيد من إنتاج المخاط، مما يجعل أعراض السعال والبرد أسوأ.

-الأطعمة الحارة

بعض التوابل مثل الفلفل الحار لها خصائص مضادة للميكروبات، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تهيج الحلق والممرات الأنفية، مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض السعال ونزلات البرد.

-اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق والسجق على مواد حافظة ومواد مضافة يمكن أن تسبب الالتهاب وتزيد من أعراض السعال ونزلات البرد.

-الأطعمة الغنية بالسكر

لا تتناول الأطعمة الغنية بالسكر مثل الحلوى والكعك والمعجنات أثناء نزلات البرد والسعال، لأنها يمكن أن تثبط جهاز المناعة لديك، مما يجعل من الصعب على جسمك محاربة العدوى.

-الكافيين

رغم أن تناول كميات معتدلة من الكافيين قد لا يشكل مشكلة، إلا أن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى جفاف الجسم، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض السعال ونزلات البرد.

-الأطعمة الغنية بالملح

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح مثل الوجبات الخفيفة المصنعة والأطعمة المخللة والحساء المعلب يمكن أن يزيد من إنتاج المخاط ويزيد من أعراض السعال ونزلات البرد.

-الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي والكعك وغيرها قد يكون من الصعب هضمها، مما يؤدي إلى الالتهاب وتفاقم أعراض السعال ونزلات البرد.

