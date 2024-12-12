اليوم السابع
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57 عملا فنيا.. محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية لطلاب التربية النوعية

الخميس، 12 ديسمبر 2024 06:31 م
57 عملا فنيا.. محافظ أسوان يتفقد معرض الفنون التشكيلية لطلاب التربية النوعية جانب من المعرض
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، معرض الفنون التشكيلية الذى ضم 57 عملا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية، وتمت إقامته بمقر المبنى الإدارى لجامعة أسوان ، وذلك فى حضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأشاد إسماعيل كمال، بالمستوى المتميز والراقى للوحات الفنية التى قام بتنفيذها طلاب التربية النوعية بجامعة أسوان لما تحمله من معانى عديدة ومتنوعة.

وأشار، إلى حرصه المستمر لتحقيق التكامل مع جامعة أسوان بإعتبارها بيت الخبرة والشريك للوصول للتنمية المنشودة على أرض عروس المشاتى فى كافة القطاعات والمجالات التنموية والخدمية.

 







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