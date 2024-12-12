وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد سير العمل بوحدة السلام

الإسماعيلية-صبرى غانم

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية جولة تفقدية بوحدة السلام بإدارة القنطرة شرق الصحية يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة؛ للوقوف على إنتظام سير العمل ،تواجد الفريق الطبي ،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

بدأت وكيل وزارة الصحة جولتها بتفقد سير العمل بقسم الإستقبال وعيادة طب الاسرة، وانتظام صرف وسائل تنظيم الأسرة ،كما تابعت تردد السيدات والموضوعات التى تم تناولها بندوات التوعية بنادي المرأة .



وتفقدت جودة خدمات عيادة طب الاسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى وتبين وجود عطل بكرسي الكشف وأوصت بسرعة التواصل مع ادارة الشئون الادارية واصلاحة فورا ،كما تابعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل الوحدة .

وتابعت وكيل وزارة الصحة سير العمل بمركز العقر بالوحدة ،كما راجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الصيادلة وعدد التذاكر وتوافر مخزون كافى من الأدوية بالصيدلية ووجهت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بإستكمال النواقص.

وخلال الجولة إلتقت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ببعض المترددين للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واوصت بمتابعة إجراءات التخلص من الكهنه والرواكد وإستبدالها بفرش غير طبى جديد من مخازن المديرية .

وأكدت وكيل وزارة الصحة على إستمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

رافق وكيل وزارة الصحة فريق إشراف المديرية من إدارات الرعاية الأساسية ،الصيدلة ،الجودة ،مكافحة العدوي ،المراجعة الداخلية والحوكمة ،أمومة وطفولة ،تنظيم الأسرة ،العلاقات العامة ومكتب الدعم الفنى.

