وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يقوم بجولة مرورية على مقر إدارة أوقاف المنتزه

الإسكندرية - أسماء على بدر

قام الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الخميس، بجولة مرورية على مقر إدارة أوقاف المنتزه، وقد التقى فضيلته بموظفي الإدارة، ووجه إلى بذل المزيد من الجهد، وإنجاز الأعمال المطلوبة.

وأكد على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وعدم تعطيل مصالح المترددين على الإدارة، مع تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، كما وجه فضيلته السادة المفتشين بالإدارة بتكثيف العمل الدعوى مع متابعة كافة الأنشطة الدعوية، ودعم الأئمة ورفع معنوياتهم لأداء رسالتهم الدعوية على أكمل وجه وتحويل المساجد إلى منارة نور وشعاع أمل نبث من خلاله الطمأنينة والأخلاق الكريمة إلى نفوس الجماهير وتحصينها وحمايتها من أى فكر متطرف.



