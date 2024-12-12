وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يجتمع بأئمة إدارتى المنتزه والرمل

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الخميس، بأئمة إدارتي المنتزه والرمل بحضور الشيخ وسام علي كاسب مدير المتابعة و الشيخ على محمد البنا- مدير إدارة أوقاف المنتزه والشيخ ياسر غازي حبلص- مدير إدارة أوقاف الرمل .

وفي بداية كلمته رحب وكيل الوزارة بالأئمة موجهًا لهم الشكر على الحضور الطيب والمشرف، وعلى جهدهم المبذول في الدعوة إلى الله تعالى، كما نقل فضيلته للسادة الأئمة تحيات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، كما وجه بالاهتمام بالأنشطة الدعوية والتثقيفية والقرآنية والتوسع فيها والعمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف حول محاور التجديد الأربعة تتمثل في (مواجهة التطرف الديني، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية الوطنية، وصناعة الحضارة).

وأشار إلى أهمية تحويل المسجد إلى منارة إشعاع فكري وروحي، مع زيادة الاهتمام بمراجعة القرآن الكريم، وأهمية حماية المساجد وتحصينها من الأفكار المتطرفة، لضمان أن تظل مكانًا يعزز القيم الدينية الصحيحة ويغرس الطمأنينة في نفوس المصلين.

كما أشار إلى أن صفحة الإمام على السوشيال ميديا منبر آخر له، ينبغى أن يوجهها إلى نشر العلم النافع المنير. كما أشار إلى الاهتمام بالزي الأزهري، فإن صورة الإمام المحترمة تعكس الجمال الذي يدعو إليه الإسلام، وهذا من توجيه الإسلام في قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "إن الله جميل يحب الجمال"، فهذا هدي النبي (صلى الله عليه وسلم).