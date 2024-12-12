وكيل أول تعليم الشرقية يشارك التلاميذ تحية العلم بإدارة ههيا التعليمية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية طابور الصباح وشارك التلاميذ تأدية تحية العلم واستمع إلى فقرات البرنامج الإذاعي بابور الصباح استمرارا لجولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة ههيا بمتابعة مدرسة الجلاء الابتدائية بصبيح بحضور عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام إدارة ههيا ويحيى أبو النور وكيل الإدارة

واطمأن وكيل اول الوزارة على سير العمل وانتظام الدراسة داخل فصول المدرسة وناقش التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية وتابع التزام أعضاء هيئة التدريس بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة وتأكد من تحديث قوائم الفصول واعتمادها والجدول المدرسي وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية وفك كثافات التلاميذ في الفصول وممارسة الأنشطة التربوية ووجه سيادته بتحليل نتائج اختبار شهر نوفمبر وعمل برامج علاجية للتلاميذ المتأخرين دراسيا

وتفقد قاعات رياض الأطفال وشارك الأطفال ممارسة بعض التدريبات الرياضية في الهواء الطلق وأكد علي أهمية ممارسة جميع الأطفال لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية مع الحرص علي سلامة الأطفال

واطمئن علي ممارسة الأنشطة التربوية داخل القاعات واوصي بممارسة ساعة يوميا للأنشطة الترفيهية لمرحلة رياض الأطفال في فناء المدرسة لإطفاء روح السعادة والبهجة للاطفال

و شدد وكيل أول تعليم الشرقية على مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي مع الالتزام بأقصى درجات الانضباط في العمل خلال الفترة القادمة

وفي ختام زيارته وجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لمدير إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لجهودهم وتميزهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والمشاركة في تفعيل دهان وتجميل وتشجير المدرسة متنميا لهم التوفيق