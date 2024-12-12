وزير الدفاع يلتقى أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع , والذى يأتى فى إطار تعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى.

تناول اللقاء إستعراض الأوضاع الحالية والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة أعرب خلالها عن إعتزازه وتقديره لأعضاء اللجنة ، مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم دور اللجنة فى دعم ركائز الأمن القومىبإعتبارهم ممثلى مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم ، مؤكداً على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

وأعرب النائب أسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ فى كلمته عن تقدير الشعب المصرى لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات لحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية , فضلاً عن دورها فى دعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات.