وزير الدفاع الأمريكى يدعو إلى تشاور وثيق بين إسرائيل وأمريكا بشأن سوريا

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن الوزير لويد أوستن؛ أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال هاتفي بينها بأنه من المهم أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل على تشاور وثيق بشأن الأحداث الجارية في سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية صباح اليوم الخميس، " أن أوستن أكد على أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الأحداث الجارية في سوريا".

وأضافت أن أوستن أبلغ كاتس بأن واشنطن تراقب التطورات في سوريا، وأنها تدعم انتقالا سياسيا سلميا يشمل الجميع.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في وقت سابق إنه "في النهاية، هذه عملية يجب أن يقودها السوريون، وليس الولايات المتحدة، وليس أي دولة أخرى في المنطقة".