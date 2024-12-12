اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2024 09:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع الأمريكى يدعو إلى تشاور وثيق بين إسرائيل وأمريكا بشأن سوريا

الخميس، 12 ديسمبر 2024 09:19 ص
وزير الدفاع الأمريكى يدعو إلى تشاور وثيق بين إسرائيل وأمريكا بشأن سوريا لويد أوستن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن الوزير لويد أوستن؛ أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال اتصال هاتفي بينها بأنه من المهم أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل على تشاور وثيق بشأن الأحداث الجارية في سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية صباح اليوم الخميس، " أن أوستن أكد على أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الأحداث الجارية في سوريا".

وأضافت أن أوستن أبلغ كاتس بأن واشنطن تراقب التطورات في سوريا، وأنها تدعم انتقالا سياسيا سلميا يشمل الجميع.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في وقت سابق إنه "في النهاية، هذه عملية يجب أن يقودها السوريون، وليس الولايات المتحدة، وليس أي دولة أخرى في المنطقة".







مشاركة

لويد أوستن

سوريا

اسرائيل

امريكا

سوريا لحظة بلحظة

بشار الأسد سوريا

سوريا بشار الأسد

بشار الاسد سوريا

الرئيس السوري بشار الأسد

محمد راتب النابلسي

اين ذهب بشار الاسد

فاروق الشرع

هل سوريا تحررت

اسماء الاسد

احداث سوريا الان

رئيس سوريا

العلويين

اخر اخبار سوريا الان

اين بشار الاسد

المعارضة السورية دمشق

بشار اسد

سقوط نظام الاسد

مغادرة بشار الاسد

بشار الاسد يغادر سورياهل تحررت سوريا

ماذا حدث فى سوريا

ماذا حدث لبشار الاسد

هروب بشار

مصير بشار الاسد

كيف تحررت سوريا

دمشق الان




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة