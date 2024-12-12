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وزير الخارجية يعقد لقاءً إعلامياً مع شبكة تليفزيون الصين الدولية "CGTN"

الخميس، 12 ديسمبر 2024 06:24 م
وزير الخارجية يعقد لقاءً إعلامياً مع شبكة تليفزيون الصين الدولية "CGTN" جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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عقد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، لقاءً إعلامياً مع "شبكة تليفزيون الصين الدولية" “CGTN” العربية، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى بكين.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات المصرية-الصينية، والحرص المشترك من الجانبين على تطويرها اتساقاً مع ترفيع العلاقات لـ"مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة" عام 2014، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تدشينها خلال العام الجاري.

استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء موقف مصر ازاء القضايا الإقليمية الضاغطة، في ظل التحديات الجسيمة العديدة بالشرق الأوسط.

 







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