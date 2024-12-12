الرئيسية أخبار عربية وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع فى سوريا الخميس، 12 ديسمبر 2024 02:00 ص السعودية - أرشيفية أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا الأربعاء، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون. وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى، خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا. مشاركة السعوديه اخبار السعوديه فيصل بن فرحان بن عبدالله جير بيدرسون الامم المتحده سوريا ازمه سوريا بشار الاسد لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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