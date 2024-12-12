وزير الخارجية السعودي يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة مستجدات الأوضاع فى سوريا

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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا الأربعاء، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى، خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا.