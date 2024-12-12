اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية التركى ورئيس المخابرات يصلان إلى سوريا

الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:20 م
وزير الخارجية التركى ورئيس المخابرات يصلان إلى سوريا وزير الخارجية التركى هاكان فيدان
وكالات

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وصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، وفد تركي يضم وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن.

وكانت قد أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك أن البعثة السورية لدى الأمم المتحدة تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة وأن وزير الخارجية لا يزال موجودا في دمشق.

وأشار في حديث للصحفيين إلى أن الدبلوماسيين السوريين بانتظار تشكيل حكومة جديدة، لكنهم يواصلون العمل مع الحكومة الحالية، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضاف المندوب أنه يتلقى توجيهات من وزير الخارجية بسام الصباغ الموجود في دمشق وينفذها.

وأكد أن الدبلوماسيين السوريين يواصلون حضور الاجتماعات في الأمم المتحدة ويعملون كجزء من مؤسسات الدولة ويواصلون تمثيل الشعب السوري.

وقال إن البعثة السورية ستواصل العمل مع الأمم المتحدة في كافة المجالات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية من أجل استعادة الاستقرار والأمن.

وشهدت سوريا تطورات دراماتيكية، مع إعلان فصائل مسلحة سورية دخولها العاصمة دمشق، ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد بعد أن ترك منصبه مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميًا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

 







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