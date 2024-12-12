وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة دمنهور بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس فاعليات سوق اليوم الواحد بمدينة دمنهور بالبحيرة، كان فى استقبال وزير التموين الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة.

ويتضمن برنامج وزير التموين خلال جولته بمحافظة البحيرة، تفقد عدد من الوحدات التموينية بنطاق مركز ومدينة دمنهور، منها تفقد منافذ السلع التموينية وفروع الشركة القابضه السلع للغذائية بالإضافة إلى تفقد صوامع الغلال بمنطقة زواية غزال .

يذكر أن مبادرة سوق اليوم الواحد، أطلقتها وزارة التموين على مدار الأسابيع الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية ثم انتشرت في العديد من المحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة بأسعار مخفضة،

وتشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى