وزير التموين يطمئن على إنتاج الدقيق للخبز المدعم بالبحيرة

كتب مدحت وهبة

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم، مطحن سيمون بمنطقة أبو الريش بمحافظة البحيرة، التابع لشركة وسط وغرب الدلتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك ضمن جولته لمتابعة سير العمل بمنظومة إنتاج الدقيق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك برفقة كل من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، وأحمد عصام معاون الوزير، ومحمد رجب وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة.

ويُعد المطحن من أهم المنشآت الإنتاجية في المنطقة، حيث يتمتع بطاقة طحن يومية تصل إلى 550 طنًا، بينما يبلغ متوسط الطحن الفعلي حاليًا 480 طنًا يوميًا ويضم المطحن 6 خلايا لتخزين الأقماح بسعة 500 طن للخلية الواحدة، بالإضافة إلى مخزن دقيق تبلغ سعته 30 ألف طن، ما يضمن توفر كميات استراتيجية من القمح والدقيق لمواجهة احتياجات السوق K كما يضم المطحن 16 صومعة ترطيب أولى وثانية لتجهيز القمح قبل الطحن، موزعة بين 8 صوامع بسعة 75 طنًا، و8 صوامع بسعة 50 طنًا، بالإضافة إلى 4 صوامع بسعة 25 طنًا لتخزين النخالة، ما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق جودة عالية في المنتج النهائي



أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية رفع كفاءة المطاحن وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الدقيق ومنتجات القمح، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية الكافية من القمح والدقيق لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل دائما لافتا إلى أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، مشيدًا بالإمكانيات المتطورة لمطحن سيمون ودوره الفعال في دعم المنظومة التموينية

ومن جانبه، أكد القائمون على المطحن التزامهم بتحسين الأداء واستمرار تطوير المعدات والتقنيات، بما يواكب خطط وزارة التموين لتحديث قطاع إنتاج الدقيق وضمان جودة وسلامة المنتجات التي تصل للمواطنين.



خلال الجولة



مطحن سيمون بمنطقة أبو الريش بمحافظة البحيرة