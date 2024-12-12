وزير التموين يتفقد المستودعات التموينية بالبحيرة للوقوف على توافر السلع

البحيرة - ناصر جودة

تفقد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مستودع الشركة العامة لتجارة السلع التموينية، بمدينة دمنهور بالبحيرة ، وذلك للوقوف على سير العمل وآلية تخزين وتوزيع المواد التموينية.

وتأتى هذه الجولة ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وتنظيم آليات العمل في القطاع التمويني وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يسهم فى تحقيق استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

شارك فى الجولة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة و الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أشرف صادق رئيس الشركة القابضه للصوامع.

وخلال الزيارة، قام وزير التموين بجولة ميدانية داخل المستودع، حيث اطلع على المخزون المتوافر من السلع الغذائية وغيرها، كما تم مناقشة الخطط الاستراتيجية لتحسين الكفاءة اللوجستية في عمليات النقل والتوزيع لتلبية احتياجات جميع المواطنين في مختلف المناطق.



يذكر أن عدد المستودعات على مستوى المحافظة يصل إلى 35 مستودع يتم من خلالها تزويد عدد 575 مشروع جمعيتى و2397 بدال تموينى بخلاف منافذ شباب الخريجين المتنقلة التي تقوم بتوزيع السلع على أصحاب البطاقات التموينية.

كما يبلغ عدد مستودعات صرف السلع التموينية لبدالى ومشروع جمعيتى 4 مستودعات بمركز دمنهور تقوم بتوزيع السلع لعدد 92 مشروع جمعيتي و314 تاجر بدال تمويني.



