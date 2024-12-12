وزير التموين يتفقد أكبر صوامع الغلال بالبحيرة للاطمئنان على مخزون القمح

البحيرة - ناصر جودة

تفقد منذ قليل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، صوامع الغلال بزواية غزال بالبحيرة، وذلك للوقوف على سير العمل وآلية تخزين الغلال والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من القمح.

تأتى هذه الجولة ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وتنظيم آليات العمل في القطاع التمويني وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يسهم فى تحقيق استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وتبلغ سعة صومعة غلال زاوية غزال التابعة للشركة المصرية القابضة 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن، كما تضم المحافظة 6 صوامع والتى تعمل بطاقة استيعابية 137 الف طن.

وأكد وزير التموين على إستمرار التعاون والتنسيق مع المحافظة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، مشيرا أنه سيتم خلال الفترة القادمة زيادة عدد الصوامع لزيادة السعة الاستيعابيه للمخزون الاستراتيجي للقمح.