اليوم السابع
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وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع سيارات شباب الخريجين

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:53 م
وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع سيارات شباب الخريجين وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدا مشروع سيارات شباب الخريجين بالمحافظة
كتب مدحت وهبة

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تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم، مشروع سيارات شباب الخريجين، جاء ذلك برفقة كلاً من اللواء  وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور  مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور اشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد  عصام معاون الوزير، ومحمد رجب وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة.

 

ويعد مشروع سيارات شباب الخريجين أحد المشروعات المعنية بتوفير فرص عمل للشباب وتقوم المنافذ المتنقلة بتوزيع السلع التموينية الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية من خلال ماكينات صرف السلع التموينية وكذلك توفير السلع الغذائية الحرة بنسبة تخفيض تصل 20% ويتم الدفع بها بالأماكن الاكثر اجتياحا بمراكز محافظة البحيرة.


ويساهم مشروع السيارات المتنقلة للسلع الغذائية في توسيع نطاق توزيع السلع كما يساعد المشروع في توصيل السلع الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا مما يحقق العدالة في توزيع السلع، كما يساهم في استقرار الأسعار من خلال تقديم السلع بأسعار تنافسية أو مدعومة في الأسواق المحلية.

 

كما يساهم المشروع في تنويع السلع، حيث يتيح مشروع شباب الخريجين بيع سلع متنوعة تشمل السلع التموينية، والسلع الغذائية وغير الغذائية.

مبادرة بداية
مبادرة بداية

 

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية
مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية

 

مشروع سيارات شباب الخريجين
مشروع سيارات شباب الخريجين

 

وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع سيارات شباب الخريجين بالمحافظة
وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدا سيارات شباب الخريجين 

 







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وزارة التموين

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