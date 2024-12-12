اليوم السابع
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وزير التموين من البحيرة: المخزون الاستراتيجى للقمح آمن

الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:02 م
وزير التموين من البحيرة: المخزون الاستراتيجى للقمح آمن جانب من زيارة الوزير
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين تطوير البنية التحتية للصوامع لزيادة قدرتها التخزينية بما يتوافق مع خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، مضيفا أن الصوامع الحديثة تلعب دورًا محوريًا في تقليل الفاقد من الحبوب وتحسين كفاءة التخزين.

وأوضح وزير التموين خلال جولته بمحافظة البحيرة، أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وكاف لمدة 6 شهور.

ويذكر أن صومعة زواية غزال بدمنهور من أكبر المنشآت التخزينية في المحافظة، حيث تضم 12 خلية تخزين، تبلغ سعة كل خلية 5000 طن، ليصل إجمالي السعة التخزينية للصومعة إلى 60 ألف طن، ما يعزز قدرتها على استقبال وتخزين كميات كبيرة من الأقماح بكفاءة وجودة عالية.







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وزير التموين

صوامع الغلال

المخزون الاستراتيجي للقمح

محافظة البحيرة




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