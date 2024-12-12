اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2024 08:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف ينعى متسابقة البحيرة بمسابقة القرآن الكريم ويصرف لأسرتها 25 ألف جنيه

الخميس، 12 ديسمبر 2024 07:49 م
وزير الأوقاف ينعى متسابقة البحيرة بمسابقة القرآن الكريم ويصرف لأسرتها 25 ألف جنيه المتسابقة سعاد رجب المزين ابنه محافظة البحيرة
كتب: لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف وقيادات الوزارة ومنسوبوها المتسابقة سعاد رجب المزين ابنه محافظة البحيرة ووالدتها السيدة عبير، اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم وهما في طريق العودة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم.

 

وذكر بيان الوزارة إذ تنعى لأهل القرآن حافظةً مُجيدة، ماهرة كريمة؛ وأمًا رؤومًا حليمة؛ وإذ تستشفع للفقيدتين عند ربّ العالمين بالقرآن الكريم وبالسعى فى سبيل العلم، فإن الألسنة تلهج بالدعاء لهما أن يجعلهما الله من المقربين، وأن تغشاهما ملائكة الرحمة بروح وريحان، وأن يُسكنهما اللهُ نعيمَ الجنان، وأن يلهم ذويهما من الأقارب وأهل القرآن الصبرَ والسلوان.

 

وإيمانًا من الوزير بمعنى التضامن، ويقينًا منه بواجب التآزر، فقد أمر بصرف منحة عاجلة قيمتها 25 ألف جنيه مصري للأسرة المحتسبة، سائلاً العليّ القدير أن يجمع الفقيدتين بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.







مشاركة

وزير الاوقاف

وزاره الاوقاف

القران الكريم

مسابقه القران الكريم

متسابقو القران الكريم



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة