اليوم السابع
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وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها

الخميس، 12 ديسمبر 2024 06:24 م
وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها بدر عبد العاطى ومحمد على النفطى
كتب أحمد جمعة

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تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس اتصالًا هاتفيًا من محمد على النفطى، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، حيث تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع فى سوريا الشقيقة.

أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعي إلى ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، والتعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته وتحفظ مقدراته ووحدته.

كما شدد وزير الخارجية على أن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية.

وقد عكس الاتصال بين الوزيرين توافق الرؤى بينهما حول المبادئ الأساسية التي ينبغي البناء عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا الشقيقة.







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بدر عبد العاطى

الخارجية المصرية

مصر

سوريا




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