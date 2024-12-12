وزارة العمل: إشادة دولية بالانضمام للتحالف العالمى للعدالة الاجتماعية

كتبت آية دعبس

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك للبحث والتنسيق في الملفات المشتركة.

ورحب الوزير بمسؤولة الأمم المتحدة ،مُستعرضًا الجهود التي تبذها الوزارة في مجالات العمل ،خاصة تشريعات العمل، ومن أهمها مشروع قانون العمل الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار، وتعزيز علاقات العمل، موضحًا الحوار الإجتماعي الحقيقي بين كافة الأطراف المعنية، بحضور منظمة العمل الدولية،وذلك قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره .

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في مجالات الرقمنة، وتطوير منظومات: التدريب المهني من أجل التشغيل، وتمكين المرأة إقتصاديًا، والسلامة والصحة المهنية، من أجل بيئة عمل لائقة، والتحول الرقمى لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

من جانبها، هنأت إيلينا بانوفا، وزير العمل محمد جبران على توليه حقيبة وزارة العمل، وأوضحت أنها مسؤولة عن كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة في مصر، وأشادت بجهود الوزارة في عددِ من الملفات منها تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للعمل البحري، والانضمام الى التحالف العالمى للعدالة الاجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية، لتبادل الخبرات في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية.

وأشادت بتشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، والذي شهد مناقشات مشروع قانون العمل ،وثَمنتّ جهود الوزارة في التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة في :الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة للوزارة، وكذلك دور الوزارة في مواجهة تحديات تغيير المناخ على الوظائف وفرص العمل، كما أشادت بالخطوات الحالية في سياسات الحد من الهجرة غير الشرعية، وكذلك إعداد مسودة لمشروع العمالة المنزلية، وتطوير منظومة التدريب المهني، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون مع منظمات الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة.

شارك في اللقاء السفيرة أميرة فهمي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، وريهام مدبولي مسؤول الشراكات بمكتب الممثل المقيم للامم المتحدة بمصر، ومن وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.