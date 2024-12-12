اليوم السابع
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وزارة التعليم السورية تعلن استئناف العام الدراسى الأحد المقبل

الخميس، 12 ديسمبر 2024 02:49 م
وزارة التعليم السورية تعلن استئناف العام الدراسى الأحد المقبل رئيس وزراء الحكومة المؤقتة فى سوريا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، استئناف العام الدراسي يوم الأحد المقبل.

وكان الاتحاد العام لـ نقابات عمال سوريا قد دعا جميع العمال بالتوجه إلى مواقع عملهم الإنتاجية والخدمية وحماية مؤسساتهم وتسيير العمل وعجلة الإنتاج وتقديم الخدمات اللازمة لأبناء الشعب السوري، فى بداية عهد جديد يحمل بشائر الخير ونسائم الحرية.

وطالب اتحاد عمال سوريا، النقابيين في الاتحادات المهنية واتحادات المحافظات والنقابات واللجان النقابية والعاملون في المنظمة والمؤسسات الخدمية النقابية التوجه إلى ميادين العمل ومعاودة العمل في مؤسسات الرعاية الصحية والمشافي والصيدليات العمالية والمعاهد النقابية وكافة المنشآت الخدمية التابعة للمنظمة النقابية وحث الاخوة العمال على التواجد في مؤسساتهم والحفاظ عليها.

وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال، بأنه كان وما يزال المنظمة المستقلة المدافعة عن حقوق العمال السوريين والصوت القوي والذي لطالما ارتفع عالياً في وجه الجميع مطالباً بمحاربة الفساد والفاسدين وتحسين المستوى المعيشي المتهالك للعمال والحفاظ على حقوقهم وذلك عبر جميع منصاتنا النقابية والدستورية وكان في الصف الأول للدفاع عن حقوق العمال وتحسين الوضع الاقتصادي السائد دون مجيب.







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