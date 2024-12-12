ورشة عمل لتعليم مشغولات الخيش بمركز شباب طوخ الأقلام ضمن مبادرة بداية

الدقهلية - سارة الباز

نفذ مركز شباب طوخ الأقلام التابع لإدارة شباب السنبلاوين ورشة عمل تعليم مشغولات الخيش لعضوات نادي الفتاة تحت شعار «جميلة» بمركز شباب طوخ الاقلام، ضمن مشروعات خطة دعم أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور كل من: وسام عبد المقصود، مسؤول قسم الشباب بالإدارة، وكمال عبد النبى، المدير التنفيذي بمركز شباب طوخ الأقلام، ودعاء رمضان السورى، مدربة، وهند فؤاد، مسؤول أندية الفتاة بمركز شباب طوخ الأقلام.

جدير بالذكر أن الملتقى الحرفى يستمر لمدة يومين يتم فيه تدريب المشاركين على حرفة مشغولات الخيش،والفئة العمرية من 18 حتى 35 سنة بمشاركة 15 فتاة، وسيدة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب طوخ الأقلام بالسنبلاوين.

يأتى تنفيذ المشروع بالدقهلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وجاسر خالد، مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وعصام رمضان، مدير الإدارة العامة للشباب، ومنى ممدوح، منسقة أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وأم محمد عوض، رئيس قسم الشباب بإدارة شباب السنبلاوين.



