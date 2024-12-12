هيئة الدواء تكشف سلسلة نصائح هامة للحفاظ على صحة المفاصل

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء عن سلسلة من النصائح الهامة التى تخص صحة المفاصل والتى تتضمن:-

١- حافظ على وزن مثالي.

٢- احرص على إمداد الجسم بما يلزمه من فيتامين (د) والكالسيوم تناول كميات كافية من الألبان ومنتجاتها".

٣- استشر الطبيب أو الصيدلي قبل اللجوء إلى المسكنات أو المكملات الغذائية.

٤- تناول الأسماك مثل السالمون والماكريل " مفيد لمرضى الالتهاب الروماتويدي ويحد من التهاب المفاصل".

٥- احرص على التعرض للشمس في الصباح الباكر "مفيد لصحة العظام والمفاصل ".

٦- ابتعد عن التدخين.

٧- احرص على ممارسة نشاط بدني بشكل يومي وتجنب البقاء دون حركة لفترات طويلة متواصلة بدون تغيير وضع الجسم