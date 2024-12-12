نيكاراجوا تحظر الاستخدام الكامل للطائرات بدون طيار لتهديدها أمن البلاد

فاطمة شوقى

أرسل رئيس نيكاراجوا ، دانييل أورتيجا، إلى الجمعية الوطنية، مشروع قانون يحظر تماما استخدام الطائرات بدون طيار، والوسائل البحرية والبرية، المعروفة باسم الطائرات بدون طيار، فى أراضى نيكاراجوا.

وأشارت صحيفة كونفدنثيال الإسبانية إلى أنه تم إرسال مبادرة "قانون تنظيم واستخدام الطائرات بدون طيار والوسائل البحرية والبرية" فى 10 ديسمبر، ويحدد النص فترة 30 يومًا للأشخاص الذين يمتلكون طائرات بدون طيار لتسليمها إلى وزارة الداخلية.



"يجب على الأشخاص الذين بحوزتهم طائرات بدون طيار الإبلاغ عن هذه الوسائل وتسليمها خلال فترة 30 يومًا إلى وزارة الداخلية، وإلا فإنه سيكون عرضة لإجراءات إدارية أو قضائية.



وينص القرار على أنه يحق لرئاسة نيكاراجوا فقط السماح بدخول واستخدام الوسائل الجوية والبحرية والبرية بدون طيار.



ويجوز لرئاسة الجمهورية الترخيص باستخدام هذه الوسائل لأغراض الدراسات العلمية التى تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.



ويُسمح للجيش النيكاراجوى والشرطة الوطنية ووزارة الداخلية "لأغراض الأمن والدفاع الوطنى وأمن المواطنين" بدخول هذه الوسائل غير المأهولة واستخدامها.

الطائرات بدون طيار تشكل تهديدا لأمن البلاد

وأكد أورتيجا، أن القانون الجديد ضرورى لأن استخدام الوسائل غير المأهولة "يشكل تهديدا وخطرا على السلام والسيادة والاستقلال وتقرير المصير وسلامة الأراضي".

كما يوضح أن وزارة الداخلية ستكون هى سلطة إنفاذ القانون وستعمل بالتنسيق مع الشرطة والجيش ومعهد نيكاراجوا للطيران المدنى والمديرية العامة للنقل المائى التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية.



وفى عام 2014، قصر معهد نيكاراجوا للطيران المدنى استخدام الطائرات بدون طيار على تلك التى تعمل على ارتفاع 30 مترًا و30 مترًا أفقيًا.